Zijn shirt helemaal gescheurd na potje worstelen, maar David scoort alsnog: "Hoe meer hij trok, hoe bozer ik werd"

Geen houden aan. Zoveel werd duidelijk toen Promise David met de bal aan zijn voet oprukte door de Antwerp-defensie op weg naar de 2-0. Alleen: Bozhinov kleedde de beresterke aanvaller van Union zowat uit. Het shirt was een voor de vuilbak, toch scoorde David doodleuk. "Ik weet dat ik sterk ben", zei hij tijdens de rust.

Een clip die vast de komende dagen op sociale media een toertje zal maken.

Promise David kreeg op het kwartier de bal aangespeeld en zag maar 1 optie: stormen naar doel. Antwerp-verdediger Bozhinov zette alle zeilen - en handen - die hij kon vinden bij om de aanvaller tegen te houden.

Tevergeefs.

Het shirt van de beresterke speler van Union werd in stukken gescheurd, maar David legde wel de 2-0 beheerst in het hoekje. "Ik weet dat ik sterk ben, dus ik geloofde in mezelf", vertelde hij tijdens de rust.

"Alleen ... Hoe meer hij trok, hoe bozer ik werd. Maar ik werkte er te hard voor om neer te gaan en hem rood aan te smeren."

Een mooie geste, toch?