Penaltymisser van Heymans breekt Charleroi zuur op: OH Leuven boekt eerste thuiszege sinds eind augustus

OH Leuven heeft eindelijk nog eens in eigen huis gewonnen. Tegen Charleroi werd het 1-0 na een klasseflits van Konan N'Dri. Na het doelpunt schoot Charleroi zichzelf in de voet met een penaltymisser van Daan Heymans en 2 rode kaarten. Zo springt OHL over Charleroi in de stand en staat het op 3 punten van de top 6.