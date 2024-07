Is Thiam na de EK-opluchting rijp voor 3e goud? "Ik vermoed dat we bijzonder goede Nafi gaan zien in Parijs"

do 25 juli 2024 09:56

Tijd om de oudste olympische sport aan te snijden. In het atletiek hopen heel wat Belgen boven zichzelf uit te stijgen in Parijs. Al mag ons land nu al dromen dankzij tweevoudig olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam. "Met drie keer goud in haar discipline, zou ze echt in de geschiedenisboeken belanden", deelt Eline Berings in Sporza Daily.

Na twee gouden medailles op de Spelen heeft Nafi Thiam niets meer te bewijzen op de zevenkamp. De keerzijde van die medailles: kan ze met dat palmares enkel goud verliezen? "Ja, omdat we het toch allemaal een beetje verwachten", opent Eline Berings Sporza Daily. "Ik denk ook dat als ze geen goud pakt, ze enorm teleurgesteld zal zijn." "Die verwachting is terecht, maar tegelijk zou Thiam wel een van de allergrootste atleten op deze Spelen van Parijs kunnen worden. Drie keer goud in haar discipline, daar zou ze echt mee in de geschiedenisboeken belanden. We beseffen misschien te weinig dat ze een wereldster is." Een ster die enorm opgelucht naar Parijs trekt na EK-goud. "Wij dachten oef, maar ook haar lichaamstaal sprak boekdelen", zag Berings in Rome. "Ze was weer de atlete van weleer." "Door de blessures en tekort aan competitie had ze redenen genoeg om onzeker te zijn. Je zag de opluchting, die doet me vermoeden dat we een bijzonder goede Nafi gaan zien in Parijs."

Als Noor Vidts een goede zevenkamp afwerkt, kan ze zeker meedoen voor de medailles. Eline Berings

Naast Nafi Thiam heeft België met Noor Vidts nog een medaillekandidaat in huis op de zevenkamp. Moeten de landgenotes rekening houden met elkaar? "Als Thiam op haar best is, dan is Vidts geen concurrente. Daar moeten we eerlijk over zijn", analyseert onze co-commentator de situatie. "Maar ze is zeker wel een medaillekandidate." "Vidts heeft het voordeel dat ze op de afgelopen kampioenschappen steeds medailles wint. Ook bij haar kwam er de klik in Rome: oké, ik kan het ook op de zevenkamp, niet alleen indoor. Ik denk dat zij aan het groeien is als atlete." Dus moeten de Belgen vooral buitenlandse concurrentie in de gaten houden. "Anna Hall en Anouk Vetter zijn de grootste kandidaten voor de medailles. Hall komt ook terug uit blessure, net als Katarina Johnson-Thompson. Dus lang niet iedereen komt aan de start met de beste papieren. Als Noor Vidts een goede zevenkamp afwerkt, kan ze zeker meedoen voor de medailles."

Goud voor Thiam, Brons voor Vidts op de zevenkamp in Rome.

Keuzestress op (4x)400 meter

Niet alleen in de zevenkamp, ook op de 400 meter liggen er kansen. Zeker als Alexander Doom de wereld blijft verbazen. "Gezien zijn seizoen, mogen we hem bij de kanshebbers rekenen", beaamt Berings. "Maar zoals steeds op de Spelen - en ik denk dat Parijs een uitzonderlijk sterke editie zal worden - zijn er 8 kandidaten voor 3 medailles." "In de finale geraken zal al niet evident zijn, want de halve finales worden op dezelfde dag gelopen. Zijn tijden zakten het afgelopen jaar enorm en als atleet wil je dan altijd meer, maar ergens moeten de prestaties ook stagneren." En toch, laat ons dromen. Wat als hij die droomtijd onder de 44 seconden zou klokken? "Zet hem dan maar bij de beste Belgen aller tijden", glimlacht Berings. "Dat zou fenomenaal zijn, een stunt van jewelste." "De sterkte van Alexander Doom is dat hij zichzelf heel hard kan pushen, zonder zijn grenzen uit het oog te verliezen. Dat is een heel sterk wapen voor de finale."

Voor de medailles verwacht ik dat de Tornados nog een seconde moeten winnen. Eline Berings

Die troef neemt Doom ook mee naar de Belgian Tornados. Voor het aflossingsteam wilde het nog nooit lukken op de Spelen. "Doom kan er zeker voor zorgen dat een medaille realistisch wordt, net als Jonathan Sacoor. Maar als we kijken naar hun tijd op het EK, verwacht ik dat ze nog een seconde moeten winnen om echt voor de medailles te lopen", denkt de voormalige hordeloopster. "Anders riskeren ze weer op plaats 4 of 5 te eindigen." "Waar ik schrik voor heb: het is al een lang seizoen geweest. Het WK indoor, de Relays in de Bahama's en ook in Rome alle nummers. Doom, Sacoor en Dylan Borlée hopen ook allemaal individueel te presteren." "Ook op de Mixed Relay zijn er medailleambities. Het wordt zaak om toch eens te kijken hoe de toppers dat allemaal gaan verteren en om ergens keuzes te maken."