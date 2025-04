Oscar Piastri neemt de macht over, Max Verstappen tweede in Saudi-Arabië na een tijdstraf

kalender zo 20 april 2025 20:26

Grote Prijs van Saudi-Arabië 50 rondes Jeddah Corniche Circuit Oscar Piastri einde

De Australiër Oscar Piastri heeft voor de derde keer dit seizoen een Formule 1-race gewonnen. De McLaren-rijder kwam als eerste over de streep in Saudi-Arabië. Max Verstappen finishte als tweede na een tijdstraf, voor Charles Leclerc. In de WK-stand neemt Piastri de leiding over van ploegmaat Lando Norris.

Verstappen van de baan

Met opnieuw een fabuleus kwalificatierondje dwong Max Verstappen de poleposition af op het stratencircuit van Jeddah in Saudi-Arabië. Hij ging een honderdste harder dan Oscar Piastri. De Australiër hoefde niet te balen. Met zijn McLaren, momenteel de beste en snelste auto in de Formule 1, zou hij Verstappen snel zenuwachtig maken. Het gebeurde al in de eerste bocht. Piastri was het beste weg en gunde Verstappen geen ruimte. De wereldkampioen moest de bocht afsnijden en kreeg daarvoor een tijdstraf van 5 seconden.

5 seconden tijdstraf

Op het stratencircuit met 27 bochten is een fout nooit veraf. Al in de eerste ronde was het bingo: Tsunoda (Red Bull) en Gasly (Alpine) kletsten in de muur. Nadat de safetycar het circuit had verlaten, snelde Verstappen weg van Piastri. De Australiër wanhoopte niet en wachtte geduldig de pitstop af. Verstappen moest 5 seconden langer blijven stilstaan en speelde zo de eerste plaats kwijt aan Piastri, die naar zijn derde zege van het seizoen reed (na China en Bahrein). Achter de twee snelde Charles Leclerc (Ferrari) naar zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Lando Norris, die in de fout was gegaan in de kwalificaties, ging van 10 naar 4. Hij moet in de WK-stand de eerste plaats aan ploegmaat Piastri afstaan.

Kort interview

Max Verstappen baalde als een stekker. Hij vond dat hij bij de start van de baan geduwd was door Oscar Piastri en ging niet akkoord met de tijdstraf. Veel wilde hij er achteraf niet over kwijt. "Het is wat het is", reageerde hij kort in het interview achteraf. "Ik wil graag de fans bedanken en kijk nu uit naar de race in Miami." In het klassement is Verstappen derde, op 2 punten van Norris en 12 van leider Piastri.

GP Saudi-Arabië klassement ranking Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Oscar Piastri McLaren 1u21'06"758 25 2 Max Verstappen Red Bull Racing + 2"843 18 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 8"104 15 4 Lando Norris McLaren + 9"196 12 5 George Russell Mercedes + 27"236 10 6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes + 34"688 8 7 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari + 39"073 6 8 Carlos Sainz Williams Racing + 1'04"630 4 9 Alexander Albon Williams Racing + 1'06"515 2 10 Isack Hadjar RB - Honda RBPT + 1'07"091 1 11 Fernando Alonso Aston Martin + 1'15"917 0 12 Liam Lawson RB - Honda RBPT + 1'18"451 0 13 Oliver Bearman Haas F1 Team + 1'19"194 0 14 Esteban Ocon Haas F1 Team + 1'39"723 0 15 Nico Hülkenberg Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 16 Lance Stroll Aston Martin + 1 lap(s) 0 17 Jack Doohan Alpine + 1 lap(s) 0 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 19 Yuki Tsunoda Red Bull Racing DNF 20 Pierre Gasly Alpine DNF