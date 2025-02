De sterren voor de Omloop bij de mannen: Van Aert deelt favorietenrol met Pidcock

vr 28 februari 2025 23:56

Geen voorjaarskoersen zonder sterren van Sporza. Wout van Aert hoort - bijna traditioneel - tot de topfavorieten, maar de concurrentie is groot. Bekijk hier wie volgens de Sporza-redactie nog tot de kanshebbers behoren.

3 sterren

Bij zijn voorbije twee deelnames stond hij op het podium, dus Wout van Aert is uiteraard favoriet om die reeks door te trekken. Volgt na de 3e plek in 2024 en de zege in 2022 een nieuwe knalprestatie? Dan zal de kopman van Visma-Lease a Bike onder meer voorbij Tom Pidcock moeten. Wat Van Aert nog niet lukte - winnen in de voorbereidingskoersen - lukte de Brit al meermaals. Met twee ritzeges en de eindzege in de Alula Tour en ritwinst in de Ruta del Sol heeft Pidcock zich heruitgevonden bij Q36.5. Houd dus zeker rekening met Pidcock, al zegt hij zelf dat de Omloop hem "niet perfect ligt".

2 sterren

Geen twee zonder drie? Als debutant werd de 20-jarige Arnaud De Lie meteen 2e in de Omloop, vorig jaar eindigde hij 10e. De kopman van Lotto toonde zijn snelle benen alvast in de Ster van Bessèges. Ook Tim Wellens is een vaste klant bij de Sporza-sterren voor het openingsweekend. Hij heeft dan ook de reputatie om snel zijn eerste overwinning van het seizoen mee te graaien, al lukte dat in de Ruta del Sol net niet. En zelfs met nog geen koers in de benen is Matteo Jorgenson een favoriet. Hoe kan het ook anders na zijn zeges in Dwars door Vlaanderen en Parijs-Nice vorig jaar.

1 ster