Dankzij schiettalent en "naturalisaties": wordt biatlon de Belgische blikvanger op de Winterspelen?

vr 28 februari 2025 16:10

Lotte Lie is een van de gezichten van de nieuwe biatlongeneratie in ons land.

Jarenlang kraaide er geen haan naar, maar nu nadert een plotse hoogconjunctuur. Met enkele knalprestaties op het voorbije WK heeft België zichzelf helemaal op de kaart gezet in het biatlon. Met subtoppers als Maya Cloetens en Lotte Lie heeft ons land enkele ijzers in het vuur voor de Winterspelen van 2026. Sporza Daily zocht naar de oorsprong van het succes.

Biatlon - de combinatie van langlaufen en schieten - wordt op de Winterspelen van volgend jaar ongetwijfeld een van de meest sfeervolle events. Maar in ons land is de sport nog maar net stappen aan het zetten.

Op het WK in Zwitserland leverden onze atleten deze maand een reeks straffe prestaties. Maya Cloetens zorgde met een 8e plek in de sprint voor de eerste individuele Belgische toptiennotering ooit. In de gemengde estafetteteam deed ons land er ook nog eens een 10e plaats bij. "We hebben het fantastisch gedaan", zegt Sporza-journalist Gert Gommé. "Zomaar in de top 10 eindigen in een olympische sport, zoals Cloetens deed, dat is onwaarschijnlijk. Dan heb je het maximum eruit gehaald."

"Je voelde de voorbije jaren wel dat er wat aan het broeien was, dat België groeide. We kregen ook in alle disciplines estafetteteams aan de start. In de breedte was er dus al een evolutie aan de gang. Maar op het WK werd er ook echt gepiekt."

Met een Duitser als baanbreker

Die evolutie in de breedte is een werk van lange adem, dat op gang werd gebracht door een Duitse trigger. "We hebben het succes eigenlijk aan één man te danken: Michael Rösch, een Duitser die Belg is geworden", vertelt Gommé.

"Rösch had met het Duitse estafetteteam al olympisch goud gepakt in 2006 en is later in België dan het pad komen effenen. Hij is een voortrekker geworden die een massa heeft aangezet om aan biatlon te doen."

Michael Rösch lanceerde een Belgische biatlongeneratie.

Schietspecialisten

Vele jaren later lijkt het Belgische biatlon nu naar een eerste hoogconjuctuur toe te groeien. Met Cloetens en ook Lotte Lie zijn er individuele subtoppers opgestaan. Lie lag op het voorbije WK op de 15 km zelfs op koers voor een 7e plek, maar één enkele misser in het schieten deed haar nog terugvallen naar plek 14.

"Het zat erin, maar is er net niet uitgekomen", getuigt Lie. "Toch ben ik heel tevreden. 19 op 20 keer raak schieten, dat is toch vrij goed."

Een understatement, want niemand in het hele deelnemersveld leverde een beter schietrapport af. Bovendien volgde na Lie met Cloetens nog een landgenote in de lijst van beste schutsters. En dat is geen toeval.

"We zijn niet de beste skiërs", aldus Cloetens, "maar in het schieten maken we het verschil. Afgelopen zondag in de massastart op het WK leverden Lotte en ik allebei een perfect rapport af - het beste resultaat van iedereen."

Lotte Lie, hier op de Winterspelen van Peking, is een van de beste schutsters van het hele pak.

België als vangnet

Moet wel gezegd: net als bij Rösch hebben Lie en Cloetens ook roots in het buitenland - respectievelijk in Noorwegen en Frankrijk. Nadat ze eerder voor die landen in actie waren gekomen bij de jeugd, kozen ze als prof finaal voor België.

Zit er een naturalisatiestrategie achter het Belgische biatlonsucces?

"Ik denk dat het net omgekeerd werkt", zegt Gommé. "Je hebt de toplanden - Noorwegen, Frankrijk en Duitsland - die maar een beperkt aantal plekken hebben op de grote toernooien."

Als je net onder die top valt, heb je atleten die eieren voor hun geld kiezen en naar een land trekken waar ze wél zeker zijn van hun plekje. Gert Gommé

"Als je net onder die top valt, zoals destijds Rösch, heb je atleten die eieren voor hun geld kiezen en voor een land willen uitkomen waar ze wél zeker zijn van hun plekje. En in België was dat het geval."

"Florent Claude, Lotte Lie en Maya Cloetens: allemaal hebben ze ook wel roots in België. Dus een echte naturalisatie is het niet helemaal."

Maya Cloetens droomt op de Winterspelen van een olympisch diploma.

Topomkadering

Hoe dan ook stuwen die atleten het Belgische niveau de hoogte in. Zo hoog dat er zelfs een Belgisch biatloncentrum is in de Oostkantons. Voor een topomkadering moet het Belgisch talent dus niet meer naar het buitenland trekken.

"Er wordt geïnvesteerd omdat de resultaten er nu zijn. Ik denk dat we voor jaren vertrokken kunnen zijn", voorspelt Gommé.

"Bij de junioren zijn er ook veel landgenoten zónder buitenlandse roots. Dus we zijn niet langer afhankelijk van die naturalisaties."

De Belgische knalprestaties doen alvast het beste vermoeden voor de Winterspelen van volgend jaar. Wordt het biatlon onverwacht een Belgische blikvanger in Italië?

"Top 10 of top 8 moet mogelijk zijn", denkt Lie. "Een top 8 zou ongelooflijk zijn. Het zal veel inspanningen kosten, maar het is mogelijk", besluit Cloetens.