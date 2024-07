Van verjonging over geldnood tot jaar van bevestiging: Tom Boudeweel ziet clubs "smeken om grote transfer"

vr 26 juli 2024 08:00

Vanavond wordt de Belgische competitie opnieuw afgetrapt met de wedstrijd tussen Club Brugge en KV Mechelen. Onze radiocommentator Tom Boudeweel ziet 5 aandachtspunten aan de start van de competitie. "Er is verjonging op de terreinen, maar ook ernaast."

1) Verjonging op en naast het terrein

7 van de 16 eersteklassers beginnen aan het seizoen met een nieuwe coach. Opvallend is dat er veel jonge trainers bijzitten, iets wat onze radiocommentator Tom Boudeweel niet ontgaan is.



"Met Jonas de Roeck, Nicky Hayen, Wouter Vrancken en Sébastien Pocognoli staan er heel wat jonge, frisse namen langs de lijn."



"Maar vooral Jonas de Roeck zal het moeilijk krijgen bij Antwerp. Daar heeft Gheysens geen bodemloze put meer. De Roeck zal wel voor stijlbreuk zorgen. Hij liet al optekenen dat voetbal een loopsport is, wat de supporters graag horen natuurlijk."



"Nicky Hayen heeft al zijn nieuwe spelers al, wat toch een zeldzaamheid is in het hedendaagse voetbal. Hij krijgt nu de taak om er automatismen in te krijgen. Dat is niet gemakkelijk aangezien ze met een overvolle kleedkamer zitten. Krijg maar eens automatismen in een ploeg als je weet dat er jongens bijlopen die in september weg zullen zijn."



Het kan toch niet dat de transfers van Union elke keer raak zijn? Tom Boudeweel

"Pocognoli wacht voorlopig de gemakkelijkste taak bij de nieuwe coaches. Hij kan voortbouwen op het systeem dat er al een paar jaren staat. Maar de jongens die er de vorige jaren al waren, zijn met steeds minder. En het kan toch niet zijn dat de transfers van Union elke keer raak zijn?"



Naast de verjonging langs de lijn, ziet Boudeweel ook een trend qua leeftijd in het transferbeleid. "De inkomende transfers worden steeds jonger. Dat wordt de nieuwe standaard bij clubs, want zo kunnen ze nog verdienen bij een eventuele doorverkoop."



"Als je bijvoorbeeld naar Gent kijkt. Gudjohnsen is 22, Dean is 20 en Delorge 19. Net als in het bestuur is het een extreme make-over. Ze hebben ook al laten blijken dat ze dat geld nodig hebben."

2) Clubs in geldnood

Geld. Het woord is gevallen. Niet alleen Gent heeft geld nodig, maar ook de andere clubs moeten leven met die financiële realiteit.



Dat valt ook op in de transfers die al gebeurd zijn. "Er zijn nog altijd veel verliezen in het Belgische voetbal. Die verliezen kunnen vaak enkel opgelost worden door spelers te verkopen. Daarom zijn de meeste ploegen aan het smeken om nog een grote uitgaande transfer te doen."



"Bij Gent mogen Tissoudali, Hong en Torunarigha weg bij een goed bod. Bij Antwerp is het ook nog kijken wie er vertrekt." Met George Ilenikhena hebben ze wel hun grote uitgaande transfer beet. "En bij Anderlecht zullen ze het geld van Debast goed kunnen gebruiken om hun schulden af te betalen."



Bij KV Kortrijk hebben ze een kapitaalsinjectie gedaan en konden ze plots 7 spelers halen. Tom Boudeweel

"Door die uitgaande transfers kunnen de clubs hun financiën dus op orde krijgen. Voor inkomende transfers zal het dan waarschijnlijk duren tot later in de transferperiode. Dan dalen de prijzen en kunnen spelers al iets makkelijker gehuurd worden."



"Bij KV Kortrijk hebben ze een kapitaalsinjectie gedaan en konden ze plots 7 spelers halen. Daar hebben ze hun les geleerd na te ontsnappen aan de degradatie."

3) Jeugdopleiding loont

Als clubs geld nodig hebben, is het vaak kijken naar de eigen jeugdspelers omdat ze daar veel winst op kunnen maken. Dat is zowel voor de club, als voor de jeugdspelers voordelig, ziet Boudeweel.



"Als de jeugd kansen krijgt, zie je dat dat loont. Dan denk ik automatisch aan STVV dat met Matte Smets, Jarne Steuckers en Mathias Delorge 3 jeugdspelers kwijt speelde. Ook bij KV Mechelen hebben ze aan Mukau goed verdiend. En dan spelen die belofteploegen niet eens in 1B. Aan die ploegen zou ik zeggen: "Doe zo voort.""



Aan STVV en KV Mechelen zou ik zeggen: "Doe zo voort." Tom Boudeweel

"Anderlecht doet het ook met veel jeugd en dat is bewonderenswaardig. Al zal Fredberg toch nog een paar konijnen uit zijn hoed moeten toveren, willen ze in de competitie en in Europa ver geraken."



"Standard zit dan weer in de problemen en daar heeft de jeugd in de voorbereiding volop hun kans gekregen. Alleen, de belofteploeg van Standard zakte afgelopen seizoen uit 1B. Dus de vraag is maar hoelang Standard boven water kan blijven dit seizoen."

4) Meer interne transfers

Smets en Steuckers trokken van STVV naar Genk, Delorge vertrok naar Gent. Boudeweel is blij om te merken dat er opnieuw transfers tussen Belgische ploegen plaatsvinden.



"Ook dat is een trend. Er zijn steeds meer interne transfers. Anderlecht op hun top deed dat vaak, de beste spelers halen bij de andere Belgische ploegen. Maar de afgelopen seizoenen gebeurde dat niet veel meer."



Op termijn kunnen die interne transfers de competitie enkel ten goede komen. Tom Boudeweel

"Die interne transfers kan ik alleen maar toejuichen. Op die manier blijft het geld in Belgische handen en kunnen die ploegen dat geld verder investeren. Op termijn kan dat de competitie enkel ten goede komen."



Andere voorbeelden van interne transfers zijn Gustaf Nilsson (van Union naar Club Brugge), William Balikwisha (van Standard naar OHL) en Gilles Dewaele (van Standard naar Kortrijk).

5) Het jaar van de bevestiging

Genk haalde niet enkel Smets en Steuckers bij STVV, maar ook coach Thorsten Fink. Het is aan hen om dit jaar het goede van vorig seizoen te bevestigen. "Die jongens komen van een omgeving waar er niets moet naar een ploeg waar er wel degelijk gepresteerd moet worden. Dus het is afwachten of zij de nodige stappen kunnen blijven zetten."



"De eerste signalen rond Fink zijn alvast positief, maar nieuwe bezems vegen altijd goed natuurlijk. Als hij kan doen wat hij bij STVV deed, is dat voor de neutrale voetballiefhebber alleen maar mooi."



Nieuwe bezems vegen altijd goed. Tom Boudeweel