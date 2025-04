Lotte Kopecky kan leven met 1 ster in de Waalse Pijl: "Op een hele goeie dag ligt dit net binnen mijn mogelijkheden"

Geen Anna van der Breggen bij SD Worx-Protime, wat betekent dat de ogen nu helemaal gericht zijn op Lotte Kopecky in de Waalse Pijl. "Dat ik slechts 1 ster krijg? Dat is vrij logisch en is helemaal prima voor mij", lacht ze.

Lotte Kopecky kon zich vandaag - zo was het plan althans - in de schaduw van Hoei-koningin Anna van der Breggen meten in de Waalse Pijl, maar de zevenvoudige winnares is ziek en stapte vanmiddag niet op.

"We hebben dat vanochtend beslist", zegt Kopecky over haar ploeggenote. "Met het oog op Luik is dat het verstandigst."

Kopecky heeft wel een mandje met tips gekregen van de Nederlandse. "Ik heb de Muur grondig bestudeerd met haar. Die zou geen geheim meer mogen hebben."

"Wat dat dan betekent? Je moet de ontploffing zo lang mogelijk uitstellen", aldus Kopecky, die bij onze sterren slechts op de derde rij staat.

"Het is vrij logisch dat ik geen 3 sterren krijg. 1 ster is helemaal prima voor mij. Het is mijn taak om in een goeie positie aan de Muur te beginnen en dan kijk ik waar ik uitkom."

"Die inspanning ligt op een hele goei dag misschien net binnen mijn mogelijkheden, maar ik ben wel iets zwaarder en dat is op deze hellingen bepalend."