Jorre Verstraeten struikelt in 2e ronde in Montenegro, Loïs Petit ook snel uitgeschakeld

Ook Loïs Petit snel uitgeschakeld

Ook het EK van Loïs Petit heeft niet lang geduurd. Petit was in de klasse tot 48 kilogram vrij in de eerste ronde en trof in de tweede ronde de Servische Andrea Stojadinov.



Dat duel draaide uit op een marathonpartij van bijna 12 minuten. Onze landgenote moest uiteindelijk het hoofd buigen in de golden score: een derde bestraffing deed haar de das om.