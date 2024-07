Welke gevolgen heeft blessure van Julie Allemand voor de Cats? "Er zal flink geschoven moeten worden"

"En dan krijg je dit. Het is verschrikkelijk jammer. Een aderlating is zeker het juiste woord. Het is een verzwakking voor de Cats, je kunt het niet anders zeggen. Het is echt jammer."

"Ze was op weg om weer helemaal fit te zijn, om fris aan het toernooi te beginnen. Ze was klaar om te schitteren in "haar" land, want ze mag dan wel een Luikse zijn, ze heeft heel lang in Frankrijk gespeeld."

Na enkele trainingen en haar wedstrijdrentree vorige week, leek het erop dat Allemand net op tijd fit was geraakt voor de Spelen. Maar een spierblessure gooide finaal roet in het eten.

Door de opgave van Allemand, komt Nastja Claessens in de selectie van 12. "Zij is the next big thing, de volgende generatie. Ze heeft onlangs nog geschitterd op het EK onder de 20 jaar. Dat is echt iemand die ze bij de nationale ploeg heel goed gaan kunnen gebruiken, zeker in de toekomst."

Want even voor de duidelijkheid: Claessens is niet de rechtstreekse vervangster van Allemand.

"Allemand is een spelverdeelster, terwijl Claessens eerder een vleugelspeelster is. Er gaat dus flink moeten geschoven worden in de basis vijf. En dat is vooral de aderlating voor de Cats: ze zijn een basisspeelster kwijt."