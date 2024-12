Bondscoach Rachid Meziane kiest voor Amerikaans avontuur: what's next voor de Belgian Cats?

za 7 december 2024 12:56

Rachid Meziane trekt weldra de deur achter zich dicht bij Villeneuve- d'Ascq, waar hij sinds 2019 aan het roer stond. De Fransman verkast dan naar de VS om zich voor te bereiden op zijn WNBA-avontuur bij Connecticut. Maar wat betekent dat voor de Belgian Cats? En wat kan Meziane in de WNBA? Onze commentatoren Christophe Vandegoor en Hanne Mestdagh proberen in de toekomst te kijken.

De timing is misschien verrassend, zo midden in het Europese seizoen. En voor de Belgian Cats ook zeker wat ongelukkig. Maar dat Rachid Meziane de voorbije jaren ook in de WNBA hoge ogen gegooid heeft, mag an sich niet verbazen. De minzame Fransman leidde in 2023 de Belgian Cats naar de Europese titel en loodste België afgelopen zomer naar een historische 4e plaats op de Olympische Spelen. Tussendoor won hij in eigen land de Franse titel met Villeneuve-d'Ascq, met wie hij ook nog eens de finale haalde in de EuroLeague Van een boerenjaar gesproken.

Rachid hoort met zijn kwaliteiten thuis in de WNBA. Koen Umans, manager Belgian Cats

En dan kan het dus zomaar gebeuren dat een WNBA-team aan de je deur komt kloppen. Connecticut Sun greep dit seizoen nipt naast de WNBA Finals, waarna coach Stephanie White de bons kreeg. Die schoenen moet Meziane nu gaan opvullen. "De WNBA is nog altijd het hoogst haalbare niveau in het damesbasketbal en Rachid hoort daar met zijn kwaliteiten thuis", liet Cats-manager Koen Umans woensdag al optekenen. "We willen Rachid deze kans absoluut gunnen." Voorlopig is Meziane nog bondscoach, maar het lijkt onvermijdelijk dat de Belgian Cats in de nabije toekomst een nieuwe coach zullen krijgen. Een WNBA-seizoen - van half mei tot half september - combineren met het EK 2025 (als België zich plaatst) is haast onmogelijk.

Rachid Meziane

Wat met de Belgian Cats?

Het EK 2025, waar België zijn titel wil verdedigen, gaat van start op 18 juni. De laatste 2 kwalificatiewedstrijden vinden in februari plaats. Met een andere bondscoach? Of worden die 2 matchen het afscheidfeestje van Rachid Meziane? "Dat laatste denk ik niet", reageert Christophe Vandegoor. "Dat zou mosselen noch vis zijn. Ik vermoed dat ze bij de bond rustig hun tijd zullen nemen om naar een geschikte opvolger te zoeken en dat assistent Pascal Angillis - een ervaren man - het team zal coachen in februari." "Met Valéry Demory, de voorganger van Meziane, was er al eens een miscast, ook al leverde die goed werk bij Montpellier. Dus ik denk dat ze nu echt hun tijd zullen nemen om, met het oog op juni, een geschikte opvolger te vinden voor Meziane."

De combinatie is onmogelijk. Je kunt niet op 2 plaatsen tegelijk zijn. Hanne Mestdagh

Ex-Belgian Cat Hanne Mestdagh benadrukt wel dat het EK snel daar zal zijn. "Heel veel inlooptijd is er niet", klinkt het. "Misschien zijn die 2 wedstrijden in februari - die op papier haalbaar zijn - wel een goeie kans voor een nieuwe bondscoach om zich al wat in te werken." Dat Meziane aan zou blijven, sluit ook Mestdagh uit. "Die combinatie is onmogelijk. Je kunt niet op 2 plaatsen tegelijk zijn. En het EK valt vroeg dit jaar." Aan welk profiel moet een opvolger van Meziane beantwoorden? "Iemand die kan voortbouwen op het goeie werk. Dat kan een verfrissende naam zijn, maar toch ook iemand met ervaring. En misschien is het ook voor de Cats wel een kans om als coach een nog betere match te vinden."

Er zullen genoeg coaches zijn die denken dat ze hun carrière nog wat meer glans kunnen geven met dit team. Christophe Vandegoor

Aan kandidaten wellicht geen gebrek: al na het vertrek van Jill Lorent als assistent-coach puilde de mailbox van Cats-manager Koen Umans uit van de sollicitaties. Dat zal nu wellicht niet anders zijn. Vandegoor: "Ik vermoed dat er genoeg coaches zijn die zullen denken: "Ik kan met dit team op de Olympische Spelen staan en mijn carrière nog wat meer glans geven"." "Als Europese kampioen en nummer 4 van de Spelen moet je toch grote namen kunnen aantrekken. Daaruit zullen we ook kunnen afleiden hoe fel de ster van de Cats nu écht fonkelt."

Mezianes voorganger Valéry Demory was een miscast.

Geen vlucht vooruit

Het parcours van Rachid Meziane bij de Belgian Cats mag gezien worden: een unieke EK-zege en een historische 4 plaats op de Olympische Spelen. Zou de Fransman misschien ook het gevoel gehad hebben dat hij met dit team niet meer beter kan doen dan dit? "Ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken", is Hanne Mestdagh voorzichtig. "Maar hij heeft wel gepresteerd met die gouden medaille op het EK. En de Spelen waren misschien een teleurstelling, die 4e plaats was wel historisch. Dus het is wel mogelijk dat hij het gevoel had dat hij er voor zichzelf alles uitgehaald heeft." Christophe Vandegoor meent dat de Fransman zo niet in elkaar steekt. "Anders zou hij zijn contract niet verlengd hebben tot 2028", oppert onze commentator. "Dus ik denk niet dat je dit mag zien als een vlucht vooruit. Ik denk dat het vooral de "once in a lifetime"-kans was in de WNBA die de doorslag gegeven heeft."

Engels als struikelblok

Het lijkt dus vast te staan dat de Belgian Cats zich mogen opmaken voor een toekomst zonder Rachid Meziane. Maar wat mogen we verwachten van de kampioenenmaker van de Cats in de WNBA? Onze commentatoren zien één groot gevaar: de taal. "Bij de Belgian Cats spreekt hij de groep altijd in het Frans toe. Ook de time-outs zijn altijd in het Frans. Voor een Fransman is Engels niet evident, dus dat zou wel eens een probleem kunnen worden", meent Christophe Vandegoor. "Dat is inderdaad een valkuil", beaamt Hanne Mestdagh. "Zijn Engels is ondermaats, dus ik vraag me ook wel af hoe hij daar gaat communiceren. Hopelijk kan hij de taal de komende maanden nog wat bijschaven. "

Meziane zal meteen moeten presteren en resultaten halen, anders zal de Amerikaanse media niet mild zijn. Hanne Mestdagh

De verwachtingen bij Connecticut, een echte topclub, zullen ook hoog zijn. "Ze zijn de laatste jaren al verschillende keren dicht bij de titel geweest. Het is een club met heel veel ambitie. Hij zal er meteen moeten presteren en resultaten halen, anders zal de Amerikaanse media niet mild zijn", waarschuwt Mestdagh. Staat de schijnbaar zachtaardige Meziane sterk genoeg in zijn schoenen voor de bikkelharde WNBA-wereld? "Hij straalt wel altijd veel rust uit, dat vind ik een van zijn grote kwaliteiten", zegt Vandegoor. "Maar in de VS zal hij zich toch moeten zetten." "Dat heb ik misschien soms ook wel eens gemist bij de Cats: eens de vlam in de pan laten slaan. Iedereen eens wakker schudden en vuur brengen. Wat meer "edgy" zijn. Maar dat zit gewoon niet in zijn karakter."

Hij straalt altijd veel rust uit, dat vind ik een van zijn grote kwaliteiten. Maar in de VS zal hij zich toch moeten zetten. Christophe Vandegoor

Een Europese coach, dat zijn ze ook niet gewoon in de VS. "Het wordt interessant om te zien hoe de speelsters zich zullen aanpassen aan zijn Europese stijl van coachen", aldus Mestdagh. "Het is een andere manier van spelen, een andere cultuur." "Ik vraag me ook af hoeveel inspraak hij zal hebben in de samenstelling van de kern. Of hij een lokkertje is voor Emma Meesseman? Ach, in Washington hopen ze ook al jaren dat Emma terugkeert. Dus denken dat je haar kunt overtuigen met de komst van Meziane, dat zou toch wat naïef en optimistisch zijn." "Het wordt een grote stap voor hem. Hij is een van de eerste Europese coaches in de WNBA. Voor hem is het een fantastische kans. Alleen hoop ik dat het niet ten koste gaat van de Belgian Cats."