EK-ticket én groepswinst! Belgian Cats zwoegen in spannend slot naar nipte zege tegen Litouwen

De Belgian Cats hebben in het slot alles uit de kast moeten halen voor groepswinst. In en tegen Litouwen was het lang zwoegen voor de Belgische basketbalvrouwen, maar met een eindoffensief sleepten ze alsnog de zege in de wacht: 69-70. Zo krijgt het EK-ticket - dat zo goed als binnen was - toch wat meer glans.

In een rechtstreeks duel gingen de Belgian Cats in Litouwen op zoek naar groepswinst in de voorrondes van het EK in juni. Geen eenvoudige opdracht, want Litouwen pakte uit met een hoog en strak tempo tegen de Belgen.

In het eerste (13-15) konden de Cats dat nog aan, maar in het tweede en derde kwart liepen ze in de val van de energieke Litouwers. Balverlies, missers en slechte passes hielpen de Belgian Cats ook niet in Vilnius.

Met 53-44 op het bord leken de Cats op een tweede nederlaag af te stevenen in deze voorronde.

In het laatste kwart veerde de titelverdediger weer op. Onder impuls van Kyara Linskens hees België zich opnieuw op gelijke hoogte en ging het in de slotminuten nog op en over zijn tegenstander.