Toumani Camara maakt ook tegen Brooklyn indruk: "Iedereen met 2 ogen zet hem in All Defensive Team"

Kleine statistiek om te beginnen: geen enkele speler in de NBA had de voorbije 5 matchen een grotere bijdrage wanneer hij op het parket stond dan Toumani Camara.

Als Camara meedoet, scoorde zijn team de laatste 5 duels maar liefst 81 punten meer dan het er incasseerde.



Ook tegen de Brooklyn Nets droeg Camara weer meer dan een steentje bij aan de 102-121-zege. Met 19 punten (4 driepunters) deden enkel zijn ploegmaats Shaedon Sharpe en Dalano Banton beter en daarnaast was hij ook goed voor 3 rebounds en 4 assists.



De naam van Camara zoemt zo steeds sterker als het gaat om het All Defensive Team, het beste defensieve vijftal van de NBA.



Voor zijn eigen coach Chauncey Billups - zelf twee keer verkozen tot het 'Second Team' bij de All Defensive verkiezing is er geen twijfel mogelijk: "Als je twee ogen in je kop hebt, dan zet je hem in de ploeg."