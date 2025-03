Camara kan swingend Cleveland nét niet van 10e zege op rij houden, Doncic en Lakers groeien naar topvorm

De Cleveland Cavaliers zijn niet af te stoppen. Dat weet Toumani Camara intussen ook. Onze landgenoot speelde een verdienstelijke partij tegen de leider in de NBA, maar kon een 10e zege op rij niet afwenden. In Los Angeles verzorgde Luka Doncic dan weer de show in de stadsderby, waarna de Lakers stilaan als titelkandidaat worden genoemd.