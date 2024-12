Rachid Meziane krijgt "unieke kans" in WNBA, maar blijft hij ook bondscoach van Belgian Cats?

Rachid Meziane, de bondscoach van de Belgian Cats, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Hij verlaat zijn Franse club Villeneuve d'Ascq voor een kans in de WNBA bij Connecticut. Of dat zijn werk voor de Belgische nationale ploeg in gevaar brengt, is nog niet duidelijk.

De club uit Connecticut werd dit seizoen 2e in de Eastern Conference, met 28 overwinningen en 12 nederlagen. Belgian Cats Emma Meesseman, Julie Vanloo en Julie Allemand spelen ook in de WNBA.

Meziane wordt de eerste Franse coach in de WNBA. In december zal hij nog aan de zijlijn staan bij Villeneuve d'Ascq, maar vanaf 2025 verhuist hij naar de Verenigde Staten.

Tot nu toe combineerde Rachid Meziane zijn twee jobs, maar blijft dat ook zo? Koen Umans, algemeen manager van de Belgian Cats, kan er nog geen duidelijkheid over scheppen.

"Eerst en vooral is dit een kans die we Rachid absoluut willen gunnen, a once in a lifetime", zegt Umans. "De WNBA is nog altijd het hoogste haalbare niveau in het damesbasketbal en volgens ons ook een plaats waar Rachid met zijn kwaliteiten thuishoort."

In de komende weken komt er meer duidelijkheid over zijn positie als bondscoach. "Wat Rachid zijn engagement als coach van de Belgian Cats betreft, zullen we in de komende weken duidelijkheid scheppen", gaat Umans verder.

"In de derde en laatste window van de EK-kwalificaties spelen we op donderdag 6 februari thuis tegen Azerbeidzjan en op zondag 9 februari in Litouwen. We hopen ons uiteraard opnieuw te kwalificeren voor het EK 2025 en zo de kans te krijgen om onze titel te verdedigen."