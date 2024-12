"Toni is back!" - Belgian Cat Antonia Delaere viert rentree na blessure met zege bij ongeslagen Valencia

Belgian Cat Antonia Delaere is terug. Bijna 4 maanden nadat ze aan haar schouder geopereerd werd heeft onze landgenote gisteren haar comeback gemaakt bij haar club en dat deed ze met brio: topploeg Valencia ging voor de bijl.

Het verhaal is intussen genoegzaam bekend: Antonia Delaere liep tijdens de Olympische Spelen een zware schouderblessure op, maar speelde door de pijn heen toch het toernooi uit.

Na Parijs ging de 30-jarige forward onder het mes, waardoor ze vorige maand onder meer de EK-kwalificatiematchen met de Belgian Cats moest missen.

Maar na een revalidatie van ruim 3 maanden is Delaere nu dus weer helemaal fit. Afgelopen weekend keerde ze terug naar haar Spaanse club Avenida Salamanca en gisteren speelde ze haar eerste wedstrijd sinds de Spelen.

En het was meteen een rentree in stijl: Avenida won de topper op het veld van de ongeslagen kampioen Valencia met 81-93. Delaere stond 19 minuten op het parket en was daarin - naast haar kenmerkende ijzersterke defense - goed voor 5 puntjes (1 driepunter), 2 assists en 1 rebound.