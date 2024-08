Team USA overleeft Duits stormbegin en pakt overtuigende groepswinst in groep van Belgian Cats

Team USA heeft de puntjes nog eens helemaal op de i gezet. In de laatste groepswedstrijd in de groep van de Belgian Cats was het wel even schrikken voor de Amerikaanse sterren. Duitsland won het eerste kwart, maar de topfavoriet zette het nog overtuigend recht tot 68-87. De VS is de verwachte groepswinnaar, Duitsland is wel de runner-up.