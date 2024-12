Avond vol Deens dynamiet op Stayen: tandem Dolberg-Dreyer loodst Anderlecht voorbij STVV, Zanka krijgt rood

STVV is er al meer dan 6 jaar niet in geslaagd om Anderlecht te verslaan. Het is al van 25 november 2018 geleden dat paars-wit nog eens in het zand beet tegen de Truienaren. Sindsdien stonden beide ploegen 11 keer tegenover elkaar: maar liefst 10 keer trof paars-wit aan het langst eind, één keer werd het een draw.

Anderlecht zit nu over alle competities heen aan 11 wedstrijden zonder nederlaag. Voor STVV kwam er vanavond daarentegen een einde aan een ongeslagen thuisreeks. Het was geleden van de eerste thuiswedstrijd tegen Charleroi dat STVV nog op eigen veld verloren had.

Rond het uur valt de wedstrijd in een beslissende plooi. Ferrari laat een uitgelezen kans op de 1-1 onbenut en even later leidt een blunder van Kokubo uiteindelijk tot een penaltytreffer van Dolberg. De Deen zorgt voor 0-2, daar verandert de uitsluiting van Zanka niks meer aan.

Je kansen niet benutten én doelpunten weggeven, zo wordt winnen wel heel erg moeilijk. STVV moet toch vooral naar zichzelf kijken voor de nederlaag tegen Anderlecht.



Het Truiense geklungel rond het uur was exemplarisch. De doorgebroken Ferrari liet een reuzenkans op de gelijkmaker liggen en even later ging ook Kokubo de mist in. De doelman leverde de bal zomaar in bij Dolberg. Dreyer had de 0-2 aan zijn voet, maar zijn schot werd nog voor de lijn gekeerd.

Gevaar afgewend, maar dat was buiten een wilde, onnodige tackle op Dreyer gerekend. De bal ging op de stip en Dolberg liet de kans niet liggen. Met zijn tweede van de avond besliste de Deense topschutter de wedstrijd.



Zijn eerste treffer viel rond het halfuur, na een weifelende start van Anderlecht. Paars-wit kreeg lang niks voor elkaar en dan vielen de puzzelstukjes plots toch perfect in elkaar.

Amuzu vond Dreyer aan de tweede paal en die legde knap terug op Dolberg. Voor de Deen was het van dichtbij een koud kunstje om de score te openen.