Kevin Denkey fleurt afscheidsmatch bij Cercle Brugge op met goal én punt in Gent

KAA Gent einde 1 - 1 Cercle Brugge 24' - Doelpunt - Momodou Lamin Sonko (1 - 0) 32' - Verv. Erick door Abu Francis 69' - Verv. Kazeem Olaigbe door Paris Brunner 69' - Verv. Alan Minda door Felipe Augusto 70' - Geel - Omri Gandelman 71' - Doelpunt - Kevin Denkey (1 - 1) 81' - Verv. Max Dean door Andri Gudjohnsen 81' - Verv. Momodou Lamin Sonko door Tibe De Vlieger 85' - Verv. Lawrence Agyekum door Senna Miangue 85' - Verv. Hannes Van der Bruggen door Nils de Wilde 90' - Verv. Sven Kums door Pieter Gerkens Jupiler Pro League - speeldag 18 - 15/12/24 - 19:15 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Momodou Lamin Sonko na 24', 1 - 0 24' Momodou Lamin Sonko 24' Momodou Lamin Sonko 1 - 0 goal door Kevin Denkey na 71', 1 - 1 71' Kevin Denkey 1 - 1 Kevin Denkey 71'

Kevin Denkey heeft zijn ploeg een mooi afscheidscadeau gegeven. De spits scoorde in Gent de gelijkmaker voor zijn vertrek naar de MLS. Goed voor een verdiend punt van Cercle Brugge, al kwam Gudjohnsen erg dicht bij de winner. Daarmee raakt de Vereniging nog niet weg van de voorlaatste plek. KAA Gent blijft wel kamperen in de top 6.



AA Gent - Cercle Brugge Man van de match Weinigen die het hadden voorspeld na twintig minuten maar Momo Sonko was de beste bij AA Gent. Daar had hij wel een doelpunt voor nodig. Ervoor was er veel te veel balverlies bij de Zweed, het zelfvertrouwen van te scoren bevrijdde hem en bewijst waarom Vrancken vertrouwen in hem heeft. Sleutelmoment De afscheidnemende Denkey was gebrand om de club die hem zoveel had gegeven nog een laatste dienst te bewijzen. Voor de rust was het te vaak net niet, een kwartier voor tijd hielp de Togolees zijn ploeg alsnog aan een punt. Afscheid 66 doelpunten en 21 assists leverde Kévin Denkey aan Cercle Brugge. Nu ook nog een flinke 15 miljoen euro. Veel meer kan je als speler niet betekenen voor een club als Cercle.

Verenigd in de strijd om coëfficiëntpunten in Europa, kwamen AA Gent en Cercle als winnaars aan de aftrap. Ieder met zijn tegenstander, maar wel belangrijk voor club en competitie. In de Planet Group Arena was de strijd weer tégen elkaar. Cercle begon het sterkst, Roef zag zijn ploegmaats van dichter dan hem lief was. Gambor én Sonko hielpen niet met regelmatig balverlies, Cercle vergat de kansen af te werken. Sonko keerde dan de kar en de wedstrijd. Met een stevig gekruist schot liet hij Delanghe kansloos, zonder goed te zijn een voorsprong voor AA Gent. Hjulsager wrong voor rust nog een grote kans de nek om, een geweldige deviatie van Max Dean ging zo verloren.

Alsnog Kevin

Na amper 35 seconden tweede helft trilden de netten wel, maar Minda stond buitenspel. De intentie van Cercle was wel duidelijk, onder meer Brown was broodnodig om de bezoekers van een doelpunt te houden. Uiteindelijk verloren moeite want met nog twintig minuten te spelen leek Gambor een groot probleem op te lossen, maar creëerde zo een nieuw. Na zijn tackle landde de bal bij Denkey, die niet voor niets topschutter was vorig jaar. Het bleef bij 1-1 al hadden beide ploegen nog kansen om nog drie punten te verzamelen. Gudjohnsen en Somers zullen zich afvragen waar het misging. Gent blijft zo wel in de top zes, Cercle kleeft nog steeds in de degradatieplaatsen.

Mathias Delorge (AA Gent): "Als er één ploeg moest winnen, waren wij het. Het is nooit een makkelijke wedstrijd tegen Cercle, maar we waren de beter ploeg met meer kansen en dominantie in het spel. Het is jammer dat je niet wint, zeker omdat je met 2-0 kan staan aan de rust." Thibo Somers (Cercle Brugge): "We waren blij geweest met de drie punten maar lieten hen na een goed begin in de match komen. Het is een moeilijk begin voor de nieuwe coach, hij wordt de eerste dagen meteen voor de leeuwen gegooid. We hebben vandaag weer een stap vooruit gezet."

Vrancken: "Moment grijpen om ze KO te slaan"

Wouter Vrancken (AA Gent): "We zijn ontgoocheld, zeker als je zo'n doelpunt binnenkrijgt terwijl het niet nodig is én omdat je het niet afmaakt in de eerste helft. Als je 2-0 maakt doe je ze dood. Ze verloren de drive na de 1-0, dat moment moet je pakken om ze KO te slaan." Over de verkeerde pass van Kums aan de oorsprong van het tegendoelpunt: "Wie niets doet, kan niets fouts doen. Het had een goede opbouw kunnen zijn, want als het lukte lagen de openingen er. Dat is voetbal, fouten horen erbij."

Ferdinand Feldhofer (Cercle Brugge): "Ik ben blij met de prestatie van de ploeg, we begonnen heel goed, heel intensief. Ik hou van onze stijl, van onze attitude. Na het doelpunt en de wissel van Nunes veranderde veel, werd Gent beter. Delanghe heeft ons twee keer goed moeten redden. Het gelijkspel is voor ons een goede uitslag."