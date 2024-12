Celtic ontzegt Rangers de League Cup na thriller en strafschoppen, rellen vooraf

In een doldwaze finale van de League Cup moesten strafschoppen de beslissing brengen. Na een dolle 90 minuten - waarin de ploeg van Philippe Clement eerst op voorsprong kwam, maar nadien tot 2 keer toe een achterstand goedmaakte - trokken beide ploegen met een 3-3-stand de verlengingen in.

Daarin bleef het verlossende doelpunt uit, waardoor ook strafschoppen zich aandienden. Ook in de penaltyreeks bleef het spannend, want beide ploegen trapten hun eerste drie elfmeters tegen de touwen.

Onder meer de ingevallen Arne Engels was trefzeker voor Celtic vanaf de stip, bij de 4e beurt ging het mis voor Rangers. Verdediger Ridvan Yilmaz geraakt niet voorbij doelman Schmeichel en Celtic won met 5-4.

Bij Rangers stond Nicolas Raskin 120 minuten tussen de lijnen. Cyriel Dessers kwam in het slot van de eerste verlenging in de ploeg. Celtic neemt in de League Cup rechtstreeks de kroon over van Rangers, dat de trofee vorig seizoen had gewonnen.