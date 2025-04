Lavia blijft in sukkelstraatje: nieuwe blessure houdt Rode Duivel weer even aan de kant

Roméo Lavia ligt opnieuw in de lappenmand, deze keer met een spierblessure. Volgens Chelsea-trainer Enzo Maresca zou de blessure van de Rode Duivel echter meevallen.

“Ik hoop dat we snel weer over Roméo kunnen beschikken”, zei Enzo Maresca woensdag op de persconferentie in aanloop naar de heenmatch van de kwartfinale van de Conference League tegen Legia Warschau.

De blessuregevoelige Roméo Lavia, die sowieso niet op de Europese lijst van The Blues staat, viel een week geleden opnieuw uit tijdens de voorbereiding op de competitiematch tegen Tottenham.

Zondag speelt Chelsea tegen Ipswich in de Premier League. "Ik weet niet of hij de volgende match al opnieuw fit is, maar het lijkt erop dat hij snel terug zal zijn", aldus Maresca.

Door verschillende blessures heeft de middenvelder dit seizoen maar 13 wedstrijden gespeeld. Ook vorig jaar miste hij een groot deel van het seizoen door een aanhoudende hamstringblessure.