Voetbalgrootheid Fabio Cannavaro krijgt na amper 3 maanden al ontslagbrief bij Dinamo Zagreb

Fabio Cannavaro heeft zijn kluisje al mogen leegmaken in Kroatië. Na amper drie maanden is de Italiaanse ex-voetballer ontslagen bij Dinamo Zagreb. Van de 14 matchen die hij leidde, won hij er maar 7 met de Kroatische topclub. Het is al voor de derde keer op rij dat Cannavaro na enkele maanden de bons krijgt.