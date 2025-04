Donkere wolken boven hoofd van Peter Maes: Willem II-fans eisen zijn ontslag na 2 op 33 - "De koek is op!"

Is de magie van Peter Maes uitgewerkt in Tilburg? Onze landgenoot kon na de winterstop nog geen enkele keer winnen met Willem II: 2 op 33 is de pijnlijke balans. Dinsdagavond was de emmer vol voor de fans van de Eredivisie-club. Ze protesteerden rond het stadion met spandoeken tegen hun Belgische coach. "Spelers zetten club voor schut, Maes nu kop van Jut", viel er te lezen.