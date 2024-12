"We speelden als U15-jongens": Silva is beenhard voor "verdiende" penaltyfout die ommekeer inluidde

Eerlijk duurt het langst. Een leuze die Bernardo Silva wel erg letterlijk neemt na de verloren derby tegen Manchester United. De City-speler is erg hard voor zijn ploeggenoten. In het bijzonder voor Matheus Nunes, die een penalty veroorzaakte in het slot. "Zo'n fout? We verdienden gewoon wat er gebeurde", opent Silva zijn tirade.

"We verdienden wat er gebeurde. Je kan zeggen dat United geluk had, maar als het al bijna 10 wedstrijden voorkomt, heeft het weinig met geluk te maken", opende de Portugees zijn tirade bij Sky Sports.

De middenvelder ging driest in duel met Diallo in de eigen zestien. Een simpelweg lompe ingreep die een United een penalty opleverde. Maar vooral: een fout die Bernardo Silva erg hoog zat na de match.

Wat het extra zuur maakte: City moest af en toe wel een kans prijsgeven tegen de stadsgenoot, maar had de touwtjes tot dan grotendeels in handen.

"Mijn gevoel was dat er maar een ploeg was die de match kon winnen, maar toch verloren we opnieuw", jammerde Silva. "We moeten naar onszelf kijken."

"We speelden als U15-jongens in het slot. Het is gewoon frustrerend dat we die fouten blijven maken. Er zijn gewoon geen excuses voor."

Om Nunes niet vol in de wind te zetten, eindigt de Portugees door zijn toon te milderen: "Maar, goed ... Het gaat niet om één speler. Het is een collectief falen dat al een tiental matchen voorvalt."