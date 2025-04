Keniaan Sabastian Sawe wint marathon van Londen, Tigst Assefa grijpt macht bij de vrouwen

De Keniaan Sabastian Sawe heeft na de marathon van Valencia ook die van Londen op zijn naam geschreven. Bij de vrouwen triomfeerde de Ethiopische Tigst Assefa in een wereldrecord in een wedstrijd zonder mannelijke hazen.

De Keniaan Sabastian Sawe, die eerder al indruk had gemaakt, eiste de hoofdrol op. Toen enkele concurrenten vertraagden bij een bevoorrading, trok hij na ruim 30 kilometer door. Hij haalde het in 2u02'26"

Als Eliud Kipchoge, de olympische kampioen van 2016 en 2021, zelfs niet tot de topfavorieten behoort, weet je dat er een sterk deelnemersveld was voor de marathon van Londen.

Bij de vrouwen was de overwinning voor de Ethiopische Tigst Assefa, die vanaf 35 kilometer ervandoor ging. Ze finishte in 2u15'50", een wereldrecord in een wedstrijd zonder mannelijke hazen.

Joyciline Jepkosgei (2u18'44") eindigde als tweede. De Nederlandse Sifan Hassan moest de twee koplopers halverwege laten gaan en kwam als 3e binnen.