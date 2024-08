Het olympische mirakel van Rijsel: weergaloze Belgian Cats blazen Japan weg en staan in de kwartfinales

zo 4 augustus 2024 12:41

olympische spelen Japan België einde 7 q 1 19 16 q 2 20 16 q 3 22 19 q 4 24 58 score 85

Alle scenario's mogen de prullenmand in: de Belgian Cats hebben het gewoon zelf afgedwongen en staan in de kwartfinales van de Olympische Spelen. Daarvoor was een zege met 27 punten verschil nodig tegen Japan en het is precies dat wat Emma Meesseman en co. deden, met de steun van een talrijk Belgisch supporterslegioen in Rijsel.

Scenario's uittekenen, rekenen en voorspellen.

De afgelopen dagen werden alle opties bekeken die de Belgian Cats naar de kwartfinales op de Olympische Spelen zouden sturen. Het plaatje "beste derde" was een ingewikkelde puzzel die enkel kon gelegd worden als er gewonnen werd van Japan.

Dus was het vooral aan de Belgische basketbalvrouwen om hun tegenstander van het parket te blazen in Rijsel. Want winst met 27 punten verschil betekende sowieso kwalificatie.

Dat hadden de Cats goed in hun oren geknoopt. Ze begonnen verschroeiend aan hun wedstrijd. Op het tempo van Emma Meesseman - een waar zelfs een marathonloper jaloers op zou zijn - swingde de ploeg naar 7-19 na het eerste kwart.

Julie Vanloo zweepte de tent op, maar net wanneer de magische puntengrens in beeld kwam, verzwakte het spel. Japan zijn shots waren niet langer schabouwelijk. Een reeksje van 6 punten op rij deed de Cats uithijgen.

Tot Meesseman weer overnam. Ze zette eigenhandig de 16-puntenkloof op het bord bij rust. Nog 11 punten te gaan ...

Of 9, 7, 5? Opnieuw versmachtten de Belgen hun kleinere opponent. Delaere en Meesseman deden Japan pijn. Na 3 minuten in het derde kwart stond zowaar al een gedroomde 20-puntenkloof te blinken.

Al bleef er één probleem: die dekselse Japanners wilden maar niet breken. Wat volgde? Verfijnd beukwerk van de bovenste plank op de deur van de kwartfinales.

Elise Ramette ontpopte zich in money time tot driepuntspecialiste. Met nog ruim 4 minuten op de klok zette zij het magische verschil van 27 punten zwart op wit. Euforie in de zaal, al moesten de spannendste minuten dan nog volgen.

Japan bleef aandringen en de Belgische droomballon te doorprikken. Ware het niet dat Emma Meesseman als ondoordringbaar schild fungeerde. Op de belangrijkste momenten maakte wereldster het verschil. 30 punten, 11 rebounds, 4 assists. Alsjeblieft.

Dat ze de bal zelf verloor in de slotseconden en het zo wel érg spannend werd, is haar vergeven. Bij 58-85 werden de laatste 16 seconden van de partij de langste in alle Cats hun carrières. Bij het eindsignaal was de vreugde enorm.

Het nummer 27 dook op. Weg rekenwerk, weg scenario's. Hallo kwartfinales na een pot basketbal voor de geschiedenisboeken.