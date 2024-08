Strijdvaardige Cats lijden logische nederlaag tegen VS, maar zullen half mirakel nodig hebben op slotspeeldag

Met opgeheven hoofd onderuit. Na het debacle tegen Duitsland hebben de Belgian Cats de rug gerecht tegen de VS. Dat volstond niet voor een stunt tegen de grootmacht, maar de nederlaag was beperkt met een verschil van 13 punten. In de strijd om een plekje bij de beste derdes zullen onze basketvrouwen zondag wel nog steeds een half mirakel nodig hebben in het beslissende slotduel tegen Japan.

In een minder 2e quarter sloeg Team USA - als sinds Barcelona 1992 ongeslagen op de Olympische Spelen - een kloofje, maar op karakter klampten de Belgen aan. Bij de rust was het verschil nog speelbaar: 38-46.

Dat zorgde ervoor dat België in een sterk 1e quarter gelijke tred hield, met dank aan Julie Vanloo en een fabelachtige Emma Meesseman, die ondanks al dat Amerikaanse talent met voorsprong de beste speelster op het parket was.

Het leek de Cats ook vleugels te geven op het veld, want in tegenstelling tot het desastreuze wedstrijdbegin tegen Duitsland waren de Belgen dit keer wél meteen bij de les en toonden ze hun ware gelaat.

Uitblinkster Meesseman ging ook in de 2e helft voorop in de strijd en vond steun bij de jarige Antonia Delaere, die na de rust haar shot vond en met driepunters begon te strooien.

Maar telkens wanneer de Cats in de nek hijgden van Team USA volgde een dodelijk tussenspurtje van de Amerikanen, die overigens niet te klagen hadden over het scheidsrechterlijke trio. De VS mocht zich erg veel permitteren van de refs, wat bij momenten tot zichtbare frustratie leidde bij de Belgen en ook geen hulp was om zich weer in de match te knokken.

Desalniettemin bleven de Cats aanklampen, ook al liep de tank van Meesseman en co. zichtbaar leeg. In het slotkwart was de opdracht vooral om de kloof binnen te perken te houden met het oog op het doelsaldo, dat doorslaggevend kan zijn om alsnog door te gaan als nummer 3 in de groep.

Net daarom deed een een ultieme driepunter van Ionescu in de slotseconden nog extra pijn. Zo werd het geen verschil van 10, maar van 13 punten: 74-87. Zondag op de slotspeeldag moet er sowieso gewonnen worden van Japan en dan wordt het rekenen.