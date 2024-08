Emma Meesseman goudeerlijk: "Had moeite om mij op te laden voor match, maar dit was herinnering voor het leven"

Geen stunt, maar wel een opsteker richting slotmatch. Ondanks een nederlaag heeft de match tegen de VS toch voor hernieuwde moed gezorgd bij de Belgian Cats. Vooral bij Emma Meesseman, die vol lof was voor de Belgische fans: "Duizendmaal dank om ons dit moment te bezorgen", klonk het.

"Maar toen ik een voet in de zaal zette en al die mensen zag... Ik had al gehoord dat er veel mensen zouden afkomen, maar door wat ik nu meemaakte, krijg ik meteen energie. Je beseft dat mensen speciaal voor jou komen, zij waren ons medicijn. En het blijven de Spelen, hé."

"Ik voel me beter dan voor de match", verraste Meesseman. "Ik moet toegeven dat ik moeite had om me op te laden. Puur door de teleurstelling. De Spelen op zo'n manier starten, dat vond ik moeilijk."

We hebben het Sportpaleis al meegemaakt, maar dit was nog zotter.

"Ik weet nog niet wat het precieze verschil is. Maar die allerlaatste match gaan we er gewoon volledig voor gaan. Hoogstwaarschijnlijk wordt het onze laatste, maar die waterkans is het waard om voor te vechten. We zien wel. Ik reken op de fans om ons zondag opnieuw dezelfde energie te geven."

"We hebben getoond dat we met ons volledig hart gespeeld hebben. Ik ben trots op wat we gedaan hebben. Van mij daarom duizendmaal dank aan de fans om ons dit moment te bezorgen. Deze match blijft een herinnering voor de rest van ons leven. We hebben het Sportpaleis al meegemaakt, maar dit was nog zotter."

Waren dit dezelfde Cats als de ploeg die zich had laten pakken door Duitsland? "Dat heeft iedereen zich afgevraagd", grijnsde Julie Vanloo. "De bounceback was real, zeker weten."

"Of er dan serieus gesproken is na Duitsland? Ja en neen. Iedereen heeft in de spiegel gekeken en heeft vrijuit gespeeld, zonder complexen en zeer agressief. Dan zijn we op ons best. We zaten meteen in de match en het publiek was fenomenaal, echt gek. Dat heeft ons een boost gegeven."

"We hebben nooit opgegeven en dat toont onze mentale weerbaarheid. In het 4e kwart stond de scheidsrechter niet aan onze kant en dat nam het ritme weg bij ons. Daar hebben we nood aan."

Tegen Japan wordt het erop of eronder. "Dat hebben we onszelf aangedaan. We moeten nu zelf uit die situatie kruipen. Maar dit was de eerste stap. Ook al is het 2-0, toch geeft het vertrouwen."