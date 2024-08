VIDEO - Een dure driepunter? Team USA doet de Belgian Cats in de slotseconden extra pijn: "Het mag, maar het is niet netjes"

Na hun nederlaag tegen Duitsland wisten de Belgian Cats al dat het doelsaldo hyperbelangrijk zal zijn in hun poule in de strijd voor een plek bij de beste derdes. De schade beperken tegen de VS was cruciaal en dan doet een driepunter van de VS in de allerlaatste seconden natuurlijk extra pijn. Krijgt die score zondag tegen Japan nog een extra wrange nasmaak?