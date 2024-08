Trillen, tranen en enorme ontlading na "klein mirakel" bij Belgian Cats: "Nu zijn we van niemand meer bang"

zo 4 augustus 2024 14:12

De emotionele rollercoaster bereikt een hoogtepunt. De Belgian Cats hebben een half mirakel bewerkstelligd In hun laatste groepsmatch tegen Japan. Zo veren ze recht van de zware uppercut tegen Duitsland. Dat brengt emoties met zich mee. Veel emoties. "Vent, toch. Deze week was mentaal zo zwaar", vecht Julie Vanloo tegen de vreugdetranen.

"Vent, toch. Mentaal was dit zo'n zware week!" Trillend en met tranen in haar ogen komt Julie Vanloo voor onze microfoon staan. Lang flirtten de Belgian Cats met de uitschakeling op de Spelen, nu staan ze na een rollercoaster tegen Japan in de kwartfinales. "Al dat rekenen en hopen op anderen ... Neen, we dachten: we moeten gewoon op onszelf rekenen", vervolgt Vanloo haar verhaal. "We stonden met onze rug tegen de muur, maar toonden hoeveel karakter er in de ploeg zit. Uitblinker Emma Meesseman beaamt: "Dit is gewoon een half mirakel" "Ik kwam gewoon om te genieten van de wedstrijd en de fans, om zo met opgeheven hoofd het toernooi te verlaten. Maar dan voel je dat het mogelijk is en je blijft gaan. De supporters hebben ons enorm geholpen."

Na de buzzer vroeg ik aan Antonia Delaere of het ons gelukt was. Emma Meesseman

Ook de sterspeelster van de Cats wilde zich niet bezighouden met de rest. Geen hogere wiskunde of zelfs het getal 27 dwarrelde in Meessemans hoofd. "Ik hoorde wel al eens van 27, maar wilde genieten van het moment. Dan spelen we ons beste basketbal. Na de buzzer vroeg ik aan Delaere of het ons gelukt was." Enorme ontlading volgde: "We hebben alle emoties al gevoeld op de Spelen", aldus Meesseman, die de Belgische fans oproept om ook in Parijs massaal deel uit te maken van de "historische prestaties". Begint het toernooi nu echt? "Het geeft ons alleszins een boost. Nu kunnen we iets vrijer spelen na een zware week", deelt Vanloo. Frankrijk, Spanje of toch een andere tegenstander in de kwartfinales? "Alles is goed", besluit de scherpschutter. "Nu zijn we van niemand bang meer."

