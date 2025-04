De sterren voor Ronde van Vlaanderen voor vrouwen: grootste uitdager van Kopecky is geen Nederlandse

Een hattrick voor Lotte Kopecky, de tweede voor Elisa Longo Borghini of het statement van Lorena Wiebes? De Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen wordt ongetwijfeld opnieuw een interessante strijd. Dit zijn onze sterren voor Vlaanderens Mooiste.

Ze heeft dit seizoen nog geen enkele koers gewonnen, maar Lotte Kopecky is en blijft een vaste waarde voor de Ronde van Vlaanderen. Na enkele verplichte nummertjes in dienst van de ploeg en Lorena Wiebes, zal ze zondag ongetwijfeld het kopvrouwschap willen opeisen van het sterke SD Worx-Protime.



Het grootste gevaar komt wellicht uit Italiaanse hoek. Elisa Longo Borghini won vorig jaar in Oudenaarde en toonde haar hoogvorm woensdag nog met een overwinning in de generale repetitie in Dwars door Vlaanderen. Ze klopte er ... Lotte Kopecky.

Al zeven overwinningen telt ze dit seizoen. Lorena Wiebes is nooit beter geweest op twee wielen, maar de vraag blijft toch of ze haar snelle vezels ook kan laten botvieren tijdens een uitputtingsslag op de Vlaamse kasseien.



Op de tweede rij zien we nog meer Nederlandse toppers. Puck Pieterse zet dit seizoen haar stormachtige ontwikkeling verder en wil op haar 22e ook schitteren in de Ronde. Schrijf ook Marianne Vos, ondanks ziekteperikelen, niet af. De 37-jarige renster moest woensdag nog verstek laten gaan, maar Vlaanderens Mooiste - die ze in 2013 won - zal ongetwijfeld al in haar achterhoofd gezeten hebben.

