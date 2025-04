VIDEO - Bewonder de 6 Rondes van Mathieu van der Poel in 200 seconden: 3x triomfator, 2x tweede, 1x vierde

Mathieu van der Poel is gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. En andersom. De Nederland reed 6 keer Vlaanderens Mooiste: hij werd 4e bij zijn debuut in 2019. In 2020, 2022 en 2024 won hij, in 2021 en 2023 eindigde hij tweede. Vive le Vélo, Leve de Ronde maakte een round-up van MVDP's successen in de Ronde.