De sterren voor Ronde van Vlaanderen: 3 bijen willen Van der Poel en Pogacar bestoken

kalender za 5 april 2025 23:56

Een titanenduel tussen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar staat in de sterren geschreven. Maar is er nog een derde hond die zich kan mengen in de Ronde-debatten? Ontdek de Sporza-sterren voor Vlaanderens Mooiste.

⭐⭐⭐

Een 4e keer Mathieu van der Poel? Of een 2e keer Tadej Pogacar op de rijkgevulde erelijst van de Ronde? Iedereen kijkt watertandend uit naar een zinderende tweestrijd tussen de 2 gladiatoren. Mathieu van der Poel heeft een potloodstreepje extra achter zijn naam dankzij zijn sublieme zege in Milaan-Sanremo en zijn kabinetjestukje in de E3. Uitdager Tadej Pogacar weet maar al te goed dat hij Van der Poel onderweg moet losgooien, want in een sprintje in Oudenaarde lijkt de wereldkampioen op voorhand kansloos.

⭐⭐

Op de 2e rij zoemen enkele bijen van Visma-Lease a Bike. Wout van Aert heeft zijn sprintnederlaag in Waregem doorgespoeld en hoopt in Vlaanderens Mooiste een nieuwe sprong voorwaarts te maken. Met Matteo Jorgenson heeft hij een ijzersterkte compagnon met wie hij kan spelen. De Amerikaan was vorig jaar de laatste apostel die nog even het achterwiel van Van der Poel kon likken op de Koppenberg. Ook man-in-vorm Mads Pedersen krijgt 2 sterren achter zijn naam. De beresterke Deen droomt van een monumentale zege en kan er zomaar een driestrijd van maken.

⭐