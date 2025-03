Na "verschroeiende start" lijkt Union klaar om zich te moeien in titelstrijd: "Leuk om eens jagers te zijn"

Groter kan het verschil tussen twee wedstrijden nauwelijks zijn. Na de complete offday tegen Genk, sloeg Union staalhard terug bij zijn opener van de titelrace. Dat Antwerp zo vlot voor de bijl ging, zorgt voor hoop en de kleine titelfonkel in de ogen van de spelers. "Het doet deugd om zo te beginnen", klinkt het collectief.

"De start? Véél beter dan vorig jaar, ja. Het doet deugd om zo te beginnen aan de play-offs", zegt een kamerbreed glimlachende Alessio Castro-Montes na de vijfklapper in eigen huis.

Want terwijl de voetbalanalisten en andere critici Union na de wanprestatie tegen Genk afschreven voor de titel, zal er nu vlijtig notitie genomen worden van het Brusselse statement.

"Vandaag spelen we een perfecte wedstrijd. We grepen Antwerp meteen bij de keel met een verschroeiende start", beaamt ploeggenoot Kamiel Van De Perre.

"Tegen Genk beleefden we een mindere dag, maar met de juiste agressiviteit en intensiteit kunnen we iedereen kloppen. We moeten niet te veel meer kijken naar die offday."

Met een bezoek aan Gent en een vurige confrontatie met Anderlecht in het Dudenpark in het verschiet, lijkt plots veel mogelijk. Of kijken de Brusselaars zo ver nog niet?