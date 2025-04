LIVESTREAM (9.15 uur): Ronde-koorts stijgt in Brugge, Van Aert en co. beleven laatste voorbereiding met de lach

Ex-winnaar Bettiol is out met longinfectie

"Het is verschrikkelijk dat ik zondag niet aan de start kan staan." Aan het woord is Alberto Bettiol, de Italiaan die in 2019 verrassend de Ronde won na een solo-aanval.



Zijn team XDS Astana bevestigde vanochtend dat de Italiaanse kampioen met een longinfectie kampt.



Bettiol, die vorig jaar 9e werd in Vlaanderens Mooiste, reed gisteren nog mee in Dwars Door Vlaanderen, maar stapte al snel af.



"De Ronde betekent veel voor mij en het was een van de grote doelen van het seizoen, vooral door de Italiaanse kampioenentrui. De laatste tijd voelde ik me ongewoon zwak en medisch onderzoek bevestigde dan ook deze infectie."



"Ik kan niets anders doen dan deze beslissing accepteren en ik moet mijn focus verleggen naar de volgende doelen."