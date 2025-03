Schaamteloze toeschouwer spuwt ostentatief naar Van der Poel: politie opent onderzoek

Tijdens de passage door de Karnemelkbeekstraat liet een toeschouwer zich gisteren negatief opmerken door ostentatief richting Mathieu van der Poel te spuwen in de E3. Ook vorig jaar tijdens de Ronde was de Nederlander al het mikpunt van enkele vervelende 'fans'. De politie opent alvast een onderzoek.

Van der Poel zelf had tijdens het bewuste moment niks gemerkt van de bedenkelijke actie van de toeschouwer, maar gaf er na afloop wel zijn mening over.

Ook Adrie van der Poel sprak zich na afloop uit over het spuw-incident.

"Het hoort niet thuis in de sport", onderstreepte de vader van de winnaar. "Als je met die intentie naar de koers komt, moet je thuisblijven. De dader identificeren is niet zo moeilijk. Dat is geen werk van ons, wel van de politie. Je moet hem er toch eventjes erop wijzen dat dit niet thuishoort in het dagelijkse leven."

De politie heeft alvast een onderzoek geopend. Op basis van de camerabeelden hoopt het de dader te identificeren. Die zou dan een geldboete riskeren.