BEKIJK - Pech achtervolgt PSG ook in het Parc des Princes met 4 ballen tegen de paal en lat: "Zo unfair"

di 7 mei 2024 23:18

In Duitsland vonden ze al 2 keer het doelkader op hun weg, in hun thuishaven had dame fortuna het pas helemaal op PSG gemunt. Liefst 4 keer raakte PSG voor eigen volk het kader. Brute pech, want na de 1-0 in Dortmund werd het nu ook 0-1 in Parijs.

"We waren niet efficiënt", trapte verdediger Marquinhos dan ook een open deur in na de exit in de Champions League. "Zij scoren twee keer, maar het ging over details. Wij hebben zelf veel meer kansen gekregen dan zij. Dortmund trapte die binnen, wij niet." En toch wilde de Braziliaan de campagne niet afbranden. "We mogen veel positieve conclusies onthouden. We hebben veel hindernissen overwonnen en we zijn pas uitgeschakeld in de halve finales." "In het begin van het seizoen geloofde niemand in ons. We zijn aan een nieuw project met een nieuwe trainer begonnen. We mogen nu niet alles weggooien." "We verdienden de zege", sakkerde ook coach Luis Enrique. "Het is ongelofelijk dat we niet gescoord hebben. Voetbal kan zo unfair zijn."

In de voorbije 5 jaar stonden we 4 keer in de halve finales. Uiteraard wilden we naar de finale, maar voetbal is soms niet rechtvaardig. Nasser Al-Khelaïfi (voorzitter PSG)