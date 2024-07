Tienkamper Jente Hauttekeete wordt dan toch niet opgevist voor de Spelen: "Nu taak om hem op te vangen"

Van de hemel naar de hel. Jente Hauttekeete mocht heel even dromen van deelname aan de Olympische Spelen door de afzegging van Canadese regerende wereldkampioen tienkamp Pierce LePage.

Hauttekeete reageerde euforisch op het nieuws, tot de "maar" kwam van World Athletics. Die stelde dat de 22-jarige Belg toch niet werd opgevist voor Parijs, "omdat er al te veel toegevingen werden gemaakt".

Zo ontstond er een woordenwisseling tussen het IOC en World Athletics, die te soepel zou omgegaan zijn met de regels. Ondertussen probeerde Atletiek Vlaanderen, met Rutger Smith op kop, iets te forceren voor Hauttekeete.

Dat lukte niet. Het positieve bericht waar onze landgenoot op hoopte, zal hij dus niet ontvangen. Dat nieuws bevestigde Olav Spahl, topsportdirecteur van Team Belgium, zonet op een persconferentie.

"Jammer genoeg is hij er niet bij", deelt Spahl. "Het was ook te verwachten als we naar de internationale criteria keken. We hadden het hem enorm gegund om aanwezig te zijn in Parijs. Hopelijk kan hij in de toekomst de Spelen nog bereiken."



"Het is altijd een ontgoocheling, maar het is ook deel van ons werk om atleten te begeleiden die afvallen. We zijn ermee bezig om hem - en andere atleten - op te vangen. We nodigen hen dan ook uit in Parijs om samen met hun collega's de wedstrijden te volgen."