LIVE Luik-Bastenaken-Luik: Twaalf renners in de aanval, met daarbij Belgen Van Tricht, Bonneu, Desal en Meens

Hofleverancier Wagner Bazin-WB

In hun thuismonument wil de ploeg van Wagner Bazin-Wallonie Bruxelles zich maar wat graag prominent aanwezig tonen. Met z'n drieën zijn ze mee in de kopgroep en dan is de aanwezigheid van Ceriel Desal geen toeval.



Hij verzamelde van dit peloton al de meeste aanvalskilometers dit seizoen, meer dan 700 liefst. Zo ook in de Waalse Pijl afgelopen woensdag, waar Desal in de regen onderuit schoof in de bocht waar even later ook onder meer Skjelmose weggleed.



Johan Meens is dan weer afkomstig uit Homburg, net ten noordoosten van Luik vlakbij de grens met Nederland. Hij koerst dus vandaag in zijn thuisprovincie. Meens telt net als Desal nog een profwinst.



Een naam alsof hij van adel is. Henri-François Renard-Haquin is toch geen Franse prins, maar wel degelijk een 22-jarige neoprof. Hij is dus een van de nieuwkomers bij Wagner Bazin-WB, met meteen een mooi programma.