Genk snakt na 1 op 9 naar zege in titelstrijd: "Eén overwinning kan de stand door elkaar schudden"

Fink: "Eén zege kan alles veranderen"

"We zijn halverwege de Champions’ play-Offs. Met nog vijf wedstrijden te gaan, ligt alles open", zei Genk-coach Thorsten Fink. "We beschikken nog steeds over een goede uitgangspositie."



"Het ligt zo dicht bij elkaar dat één overwinning de stand bovenin volledig door elkaar kan schudden. Als we zondag winnen staan we opnieuw (virtueel) aan de leiding en ligt de druk bij onze twee concurrenten die later op de avond tegen elkaar spelen."