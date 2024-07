Bondscoach van Canadese voetbalsters moet stap opzij zetten na droneschandaal

Het voetbaltoernooi in Parijs is al enkele dagen aan de gang en is voorlopig niet gespeend van enige commotie. In het mannentoernooi was er al de knotsgekke wedstrijd tussen Argentinië en Marokko en bij de vrouwen was er zelfs een heuse spionagerel.

Twee leden van de Canadese technische staf werden naar huis gestuurd nadat ze de training van tegenstander Nieuw-Zeeland bespioneerd hadden met een drone.

Hoofdcoach Bev Priestman ontkende haar betrokkenheid, maar koos ervoor om niet op de bank te zitten tijdens het duel met Nieuw-Zeeland, dat Canada won met 2-1. "Dat leek me de juiste beslissing. Los van de details van de zaak ben ik uiteindelijk wel de eindverantwoordelijke", luidde haar uitleg.

Nu heeft het COC beslist om Priestman voor de rest van het olympisch voetbaltoernooi op non-actief te zetten. Assistent-bondscoach Andy Spence zal het team leiden. Canada won op de vorige Spelen het goud bij de vrouwen en is dus de titelverdediger in Parijs.

Het COC voert zijn eigen onderzoek naar de feiten. Naar verluidt werd ook in de aanloop naar de Spelen al een drone gebruikt om tegenstanders te bespioneren. De persoon die de drone bestuurde om de Nieuw-Zeelanders te bestuderen, is inmiddels al streng gestraft met een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden.