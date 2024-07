Marokko wint knotsgekke match voor geschiedenisboeken bij opener Spelen, Argentinië blijft verbouwereerd achter

De verbazing op de Argentijnse gezichten sprak boekdelen. Tegen Marokko dacht het de gelijkmaker te scoren in de slotseconden - waarna veldbestormers de match ontregelden, maar die werd anderhalf uur later toch afgekeurd. En dus moesten beide ploegen 4 uur na het eerste fluitsignaal nog 3 minuten voetballen. De score? Die bleef 1-2 in het voordeel van El Khannouss en co., die een historische match speelden.