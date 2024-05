Sporza Retro: de 4 legendarische halve finales van Club Brugge in Europa

Voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis staat Club Brugge in de halve finales van een Europees bekertoernooi. Twee keer eerder stootte het door naar de finale, maar de laatste 2 keren liep het mis. Geniet hier van de vorige Europese halve finales van Club: tegen Hamburg, Juventus, Espanyol en Werder Bremen.

In het seizoen 1975-1976 gooit Club Brugge voor het eerst echt hoge ogen in Europa. In de UEFA Cup schakelt het achtereenvolgens Lyon, Ipswich, Roma en AC Milan uit om de halve finales tegen Hamburg te bereiken.

In de dubbele confrontatie met de Duitse topclub trekt Club aan het langste eind. Raoul "Lotte" Lambert scoort het belangrijke uitdoelpunt in Hamburg (1-1), een Duitse owngoal in Brugge beslist de return (1-0).

Club, met onder meer Birger Jensen, René Vandereycken, Julien Cools en Raoul Lambert in de ploeg, verliest uiteindelijk nipt in de finale van Liverpool: 3-2 in Engeland en 1-1 in België.