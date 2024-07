Supercup als graadmeter voor Club Brugge en Union? "Het wordt een interessante test"

za 20 juli 2024 15:00

De Supercup is de traditionele opwarmer voor de Jupiler Pro League, die zich vanaf volgend weekend weer op gang trekt. Met Club Brugge en Union staan de nummers 1 en 2 van vorig seizoen vanavond tegenover elkaar. Is de Supercup voor landskampioen Club of voor bekerwinnaar Union? Voetbalanalist Wim De Coninck laat zijn licht schijnen over de wedstrijd.

Is de Supercup gewoon een aperitiefhapje voor de Jupiler Pro League of is het toch meer dan dat? "Ik vind het wel een interessante test om te zien hoe ver je staat na een voorbereiding van 5 à 6 weken", vertelt Wim De Coninck in De Ochtend op Radio 1. "Het is bovendien een wedstrijd tussen 2 clubs die zich toch ook wel richten op de Champions League. Union speelt daarin de voorrondes en wil ook wel eens graag delen in die grote CL-vetpotten." Bij beide ploegen is er in het tussenseizoen wel wat veranderd. Met Gustaf Nilsson wisselde zelfs één speler van kamp. Club Brugge investeerde een deel van de opbrengst van de verkoop van Thiago aan de Zweed die vorig seizoen het mooie weer maakte bij Union.

De Brugse leuze "No sweat, no glory" zal goed passen bij Gustaf Nilsson. Wim De Coninck

"Hij heeft Club vorig seizoen een aantal keer pijn gedaan", weet De Coninck. "Met zijn 1,96m oogt hij niet altijd even academisch, maar hij scoort makkelijk en staat altijd op de goeie plek. En: hij werkt keihard. De Brugse leuze "No sweat, no glory" zal goed bij hem passen." Maar past Nilsson ook bij Club? "Hij wordt graag van de zijkant aangespeeld. En in die 4-3-3 en met die flankspelers denken ze met Nilsson iemand te hebben gevonden die daar Thiago kan vervangen." "Hij is iets minder sterk met de rug naar het doel. Nilsson is meer een werker en een wroeter. Dus we zullen het moeten zien. Het wordt in elk geval interessant om Club vanavond aan het werk te zien."

Elk jaar zeggen we dat het wel gedaan zal zijn met Union. Maar ze doen wel al 3 jaar tot de laatste speeldag mee voor de titel. Wim De Coninck

Ook Union onderging in de zomer een - intussen haast traditionele - gedaanteverwisseling. "Zoals elk jaar doen ze hun meest opvallende spelers weg", stelt De Coninck vast. "Openbaring Amoura is vertrokken en met Puertas, Lapoussin en misschien Lazare zullen er mogelijk nog jongens volgen." "En zoals elk jaar halen ze nieuwkomers die niemand kent. We hebben al elk jaar gezegd: "Nu zal het wel gedaan zijn, dit kan niet blijven duren." Maar Union heeft wel al 3 jaar tot de laatste speeldag meegedaan voor de titel. Het wordt afwachten." Met Sébastien Pocognoli koos Union bovendien ook voor een trainer zonder ervaring op het hoogste niveau. "Zij kennen hem en zijn ervan overtuigd dat hij het DNA van Union kan voortzetten, maar hij heeft grote schoenen te vullen. Ook dat is dus afwachten, maar ik juich het wel toe dat een jonge Belgische coach op dat niveau het vertrouwen krijgt. Net als Hayen bij Club trouwens."