Slotoffensief van Club Brugge komt te laat: Union pakt met de Supercup meteen zijn eerste prijs van het seizoen

Goed begonnen is half gewonnen? Union heeft al meteen zijn eerste prijs van het seizoen te pakken. In de Supercup tegen Club Brugge toonde het zich uiterst efficiënt: na twee kansen stond het 0-2. Club Brugge knokte in het slot nog terug en zag zijn debutant Christos Tzolis scoren in het spannende slot, maar een remontada zat er niet meer in.

Het was vanavond uitkijken naar het debuut van Sébastien Pocognoli aan de zijlijn bij Union. En in zijn eerste wedstrijd heeft hij onmiddellijk een eerste trofee gewonnen. Union begon nog zonder nieuwkomers aan de aftrap, en het systeem van de vorige jaren stond er nog steeds.



Het defensieve blok stond er en op de counter probeerden ze gevaarlijk tegen te prikken. In de eerste helft gaven de Brusselaars dan ook zo goed als niets weg. Een kopbal van Vanaken en een volley van Nielsen konden Moris niet bedreigen.



Dus deed Union wat het de voorbije jaren al zo vaak succesvol deed: counteren. Op de tegenaanval werd Kabangu net voor rust in het strafschopgebied door Romero aangetikt. Scheidsrechter Van Driessche twijfelde niet en legde de bal op de stip. Mignolet raakte de inzet van Cameron Puertas nog, maar Union mocht toch met 0-1 de rust intrekken.



En net na de rust verdubbelde Leysen de voorsprong na een vrije trap van Puertas. Kabangu kreeg op het uur dan nog een uitgelezen kans om de 0-3 op het bord te zetten, maar trapte naast de bal.



Dat was het sein voor Club om de druk te beginnen opvoeren. Het was vooral de Griekse nieuwkomer Tzolis die bedrijvig was en hij scoorde dan ook de 1-2 in minuut 79.



Diezelfde Tzolis kwam helemaal op het einde nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij vond een uitstekende Moris op zijn weg. Zo trok Union de overwinning over de streep en mag het hun eerste Supercup in de prijzenkast zetten.