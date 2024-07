Club met defensief vraagstuk, sterkhouder op strafbankje bij Union: wat gebeurde er in schaduw van het EK?

za 20 juli 2024 08:30

Jawel, het Belgische voetbal is terug. Heb jij de laatste weken ook je blik op het EK gericht en ben je zo de Belgische bedrijvigheid wat uit het oog verloren? Geen zorgen, naar aanleiding van de Supercup schetsen wij de huidige stand van zaken bij de tenoren Club Brugge en Union, die het seizoen vandaag weer op gang trappen.

Blitzstart Brugge

Geen Belgische topclub die al zo vroeg bedrijvig was als Club Brugge.



Nog voor blauw-zwart zijn inhaalrace in de Jupiler Pro League voltrokken had, kondigde het zijn eerste inkomende transfer al aan. Op 3 april stelde Club de 21-jarige middenvelder Ardon Jashari van FC Luzern voor als eerste zomeraanwinst.



De voorbode van een uitgebalanceerde mercato. Club cashte een recordbedrag van 33 miljoen euro voor zijn spits Igor Thiago en liet de overbodige luxe van mannen als Balanta, Odoi, Homma, derde doelman Bursik en verloren zoon Cisse Sandra gaan. De landskampioen maakte zo vakkundig plaats voor enkele gerichte transfers.



Het ving de exit van Thiago op met de komst van Union-smaakmaker Gustaf Nilsson en haalde in elke linie een extra pion bij: de Argentijn Zaid Romero moet de defensie dichtmetselen, vroege vogel Jashari is de verbeterde versie van Balanta en de Griekse winger Christos Tzolis mag zijn plek in de aanval proberen op te eisen.



En niet te vergeten: Club Brugge koos voor stabiliteit in zijn dug-out. Deze keer geen aanpassingsperiode onder een nieuwe coach, wel een voortzetting van het bewind van Nicky Hayen en zijn vertrouwde assistenten.

transfers Club Brugge Inkomend Ardon Jashari (Zwi) FC Luzern (Zwi) Nordin Jackers OH Leuven Zaid Romero (Arg) Estudiantes La Plata (Arg) Christos Tzolis (Gri) Fortuna Düsseldorf (Dui) Gustaf Nilsson (Zwe) Union Uitgaand Igor Thiago (Bra) Brentford (Eng) Denis Odoi (Gha) Antwerp Josef Bursik (Eng) Hibernian (Sch) Eder Balanta (Col) einde contract Shion Homma (Jap) Urawa Red Diamonds (Jap) Cisse Sandra Willem II (Ned)

Offensieve weelde, defensieve vragen

Die voortzetting van Hayen kreeg de voorbije weken vorm op het trainingskamp in het Nederlandse Sint-Michielsgestel - waar er naar eigen zeggen keihard getraind werd. Maar na de oefenwedstrijden tegen Knokke (1-1), AEK Athene (4-1-overwinning), PSV (1-1) en Dender (0-0) en - last but not least - Norwich (3-0-winst), is er toch een probleempje aan het licht gekomen bij de landskampioen: het kampt momenteel met een spelerstekort in zijn achterlinie - zeker op de backs. Sabbe en Meijer zijn nog een tijdje out door blessures, De Cuyper en Ordonez kregen na het EK en de Copa América nog wat extra rust. Hierdoor werkte Club zijn laatste oefenwedstrijden af met enkele jonkies in de defensie. De Cuyper keerde donderdag al terug naar het trainingsveld, maar naar alle waarschijnlijkheid zal Club op de linksachter toch nog een beroep doen op de 19-jarige Joaquin Seys - die dit seizoen de stap moet zetten uit Club NXT en tijdens de oefenwedstrijden oerdegelijk acteerde.



De vacature op de rechtsachter is een groter vraagstuk: Hayen experimenteerde al met Spileers op de vleugel, maar ook de 21-jarige Amine Et Taïbi en de 19-jarige Bi Abdoul Kader Yameogo van Club NXT - die beiden van nature centrumverdedigers zijn - werden al eens getest.



Aangezien de spoeling centraal ook dun is, wordt Et Taïbi vooruitgeschoven als gelegenheidsrechtsback voor de Supercup. Hij bekleedde de positie ook tijdens de generale repetitie tegen Norwich.

Et Taïbi met de kapiteinsband om bij Club NXT.

Het staat in schril contrast met de offensieve weelde bij Club. Net zoals vorig jaar heeft het op elke aanvallende positie een degelijke dubbele bezetting. Diep in de spits gaat Nilsson de concurrentiestrijd aan met enigma Jutgla, maar ook Barbéra en Vermant proberen uit de schaduw te breken.



Op de flanken is het opnieuw sterrenkijken: links heeft Hayen de keuze tussen nieuwe aanwinst Tzolis, starboy Nusa en de verguisde Zinckernagel hoopt zich ook weer in de gratie te spelen. Rechts kan Club Brugge een beroep doen op Skov Olsen, Skoras en het 19-jarige talent Chemsdine Talbi, al hebben die eerste twee nog amper op het trainingsveld gestaan door het voorbije EK. Al lijkt dat voorlopig niet meer dan een luxeprobleem te zijn.

Opnieuw koningskoppel kwijt

Bij Union zullen ze met lede ogen naar die luxe gekeken hebben. Oké, bij de Brusselaars, die telkens uit hun as lijken te verrijzen, moeten we natuurlijk steeds met twee woorden spreken. Zo haalde het deze zomer opnieuw wat onbekend en jeugdig talent binnen, met Anouar El Hadj en de boomlange spits Promise David - die al heel wat veelbelovende dingen liet zien tijdens de oefenwedstrijden - als meest spraakmakende aanwinsten. Die laatste liet de voetbalaccounts op sociale media zelfs al even ontploffen. Maar traditiegetrouw werd de club toch weer lichtjes leeggeroofd na een succesvol seizoen. Zo is Union voor het derde jaar op rij zijn koningskoppel in de spits kwijt. Na Vanzeir, Undav en Boniface zag het deze zomer Amoura en Nilsson - naar Club Brugge, nota bene - verkassen.



Maar daar blijft het niet bij. Sterkhouder en speelvogel Loïc Lapoussin zette zichzelf weer buitenspel en is naar de B-kern verwezen, Cameron Puertas en andere sterkhouders zijn nog steeds opgejaagd wild op de transfermarkt en Union moest nog maar eens afscheid nemen van zijn trainer, Alexander Blessin.

Union Inkomend Anan Khalaili (Isr) Maccabi Haifa (Isr) Mohammed Fuseini (Gha) Sturm Graz (Oos) Promise David (Can) Kalju FC (Est) Vic Chambaere KRC Genk Kamiel Van De Perre KRC Genk Anouar El Hadj KRC Genk Uitgaand Heinz Lindner (Oos) einde huur Maxime Wenssens (Rwa) einde contract Viktor Boone Lierse Nathan Huygevelde KV Kortrijk Mohamed Amoura (Alg) Wolfsburg Gustaf Nilsson (Zwe) Club Brugge

Vuurdoop Pocognoli