Wat een domper! Tienkoppig Club Brugge gaat in 91e minuut onderuit tegen Fiorentina, maar mag nog steeds dromen van finale

Spijtig van die late 3-2, zeg. Club Brugge toonde zich bijzonder veerkrachtig tijdens een zware heenmatch in Italië. Fiorentina kwam vroeg op voorsprong, maar Vanaken wiste die met een strafschop even snel uit. Na een vermijdbare 2-1 van de thuisploeg én rood voor Onyedika leek Club in de touwen te hangen, maar Thiago zorgde voor een onverhoopte gelijkmaker. In de extra tijd greep Fiorentina toch nog de zege. Máár: volgende week woensdag is wel nog steeds alles mogelijk in Jan Breydel.