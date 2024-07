"Het wil veel zeggen dat de VAR zó lang moest kijken": deze discutabele strafschopfase besliste de Supercup

De eerste veelbesproken VAR-fase is alweer een feit. Net voor de rust in de Supercup tussen Club Brugge en Union probeerde debutant Romero de doorgebroken Kabangu terug te halen. De nieuwe aanwinst van Club probeerde zich nog in te houden, maar zijn tegenstander ging neer: strafschop. Al leek de VAR het contact niet te kunnen bevestigen. Bekijk de beelden hieronder.