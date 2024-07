Club Brugge trekt zich op aan sterke slotfase: "Maar die eerste 60 minuten baren mij wel zorgen"

Een valse start. Club Brugge greep in eigen huis naast de Supercup na een flauwe eerste helft. Toch zorgde een sterk slot nog bijna voor de ommekeer. "We hadden de gelijkmaker zeker verdiend", vond Hans Vanaken. "Maar die eerste 60 minuten stemmen mij ontevreden", counterde coach Nicky Hayen.

Niet de gedroomde start voor Club Brugge. In het eigen Jan Breydelstadion legde blauw-zwart een povere eerste helft op de mat en meteen na rust slikte het al de beslissende tweede treffer van Union.

"De eerste helft was te weinig van ons", wist ook Hans Vanaken. "Het is niet dat we weggespeeld werden, maar we werden wat gepakt op intensiteit."

Iets waar coach Hayen het duidelijk mee eens was. "Ik zou het zelfs 60/30 verdelen", stelde hij. "De eerste 60 minuten waren we niet op de afspraak. Dat stemt mij ontevreden."

"Dan komen we 0-2 achter en schieten we plots wel wakker. Op dat moment tonen we wél het echte beeld van Club Brugge. Sneller spel, veel diepgang, kansen creëren en dominant voetbal. Maar daar mag je geen 60 minuten mee wachten."

Tevreden was de trainer dan ook niet. "De pressing was te laks, het tempo aan de bal te traag en er was te weinig dynamiek. Die eerste 60 minuten baren mij zorgen. Maar de laatste 30 totaal niet en dat is ook de boodschap die ik in de kleedkamer heb meegegeven."

"Tegen KV Mechelen mogen we alvast niet beginnen zoals vandaag, want dan gaan we ook problemen hebben", keek Hayen al vooruit naar de eerste competitiewedstrijd.