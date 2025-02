Aston Villa met nodige kopzorgen naar clash met Club Brugge, naast Martinez nog 6 blessuregevallen

Aston Villa kampt aan de vooravond van de clash op Jan Breydel met de nodige kopzorgen. Doelman Emiliano Martinez viel dinsdag uit tegen Crystal Palace, en ook voor verschillende andere spelers is het onzeker of ze het duel met Club Brugge halen. Dat bleek uit een persconferentie van trainer Unai Emery donderdag.

Aston Villa-trainer Unai Emery sprak donderdag met de pers naar aanloop van het FA Cup-duel met tweedeklasser Cardiff City vrijdag.



Daarin liet hij verstaan dat The Villains met de nodige blessurelast zitten. "We hebben twee twijfelgevallen, met Emiliano Martinez en Tyrone Mings."



Vooral Mings herinneren ze zich in Jan Breydel nog goed. Hij hielp Club Brugge in de League Phase nog, letterlijk, een handje aan een 1-0-overwinning.